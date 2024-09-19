Соратник Трампа усомнился в способностях Харрис разрешить конфликт на Украине

Кандидат на президентских выборах от демократов Камала Харрис является «винтиком в колесе очень коррумпированной машины» и страшно подумать, как она будет вести себя в случае разрастания украинского кризиса. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.

5 ноября в США пройдут выборы президента. Основными кандидатами на пост главы государства являются действующий вице-президент Камала Харрис и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Харрис стала претендовать на высший государственный пост после того, как из гонки вышел нынешний президент США Джо Байден.

По мнению Джей Ди Вэнса, именно Трампа ранее обвиняли, что он – «ковбой, который может начать ядерную войну с Россией, Китаем или с кем-то еще», но дальнейшие события показали, что именно в те годы, когда он занимал пост президента США, «был мир».

«Камала – винтик в колесе очень коррумпированной машины. Меня пугает, когда я думаю о том, что она будет вести переговоры с лидерами о горячих точках во всем мире. Если вдруг война России и Украины превратится во что-то большее, чем региональная война, не знаю, поможет ли это Харрис. Я думаю, что слишком опасно об этом даже думать, потому что сотни и тысячи людей будут умирать», - заявил кандидат в вице-президенты.

Он также выразил уверенность, что в случае войны жители США захотят видеть на посту президента именно Трампа.

«Если еще больше война разрастется, то американский народ скажет: «Верните того парня, который знает, как с этим справиться»», - заметил он.

Ранее Трамп и Харрис провели дебаты в рамках предвыборной кампании. Анализируя выступления кандидатов на президентский пост в США, западные СМИ обратили внимание на то, что Камала Харрис задавала тон дебатам и выглядела уверенной и спокойной, в отличие от Трампа, который «велся на каждую ее провокацию». При этом сам Трамп посчитал, что выиграл эти дебаты.