Гибель Раиси призвали расследовать заново на фоне взрывов пейджеров

Автор Hürriyet Абдулкадир Сельви заявил, что на фоне взрывов пейджеров и других устройств членов «Хезболлы» мир столкнулся с новым видом кибератак. В связи с этим журналист призвал провести новое расследование гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

По словам автора статьи, эксперты опасаются, что вся техника, подключенная к интернету, может быть использована в качестве оружия. По версии Сельви, Израиль проник в цепочку поставок «Хезболлы». Организаторы атаки получили доступ к пейджерам и рациям, разместили в них детонаторы и отправили сообщение, которое активировало ударный механизм.

На фоне этого Сельви напомнил о гибели Раиси. Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился президент Ирана, в мае потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Журналист задался вопросом, не мог ли Израиль «приложить руку» к крушению вертолета через кибератаку.

Израиль сообщил Вашингтону о деталях атаки со взрывами пейджеров в Ливане

Пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться 17 сентября. Отмечалось, что члены «Хезболлы» перешли на эти устройства, чтобы Израиль не перехватил их переговоры по смартфонам. Речь идет о пейджерах новой модели с литиевыми батареями.

На следующий день, 18 сентября, в Ливане произошла серия взрывов телекоммуникационных устройств членов «Хезболлы», в том числе переносных раций. Сообщалось, что взрывались также телефоны и другие устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Жертвами первой волны атак стали 12 человек, около четырех тысяч пострадали. В результате второй волны погибли 20 человек и более 450 были ранены.

СМИ сообщили, что устройства были взломаны в результате скоординированной атаки. Представитель «Хезболлы» предположил, что пейджеры были заражены вирусом, который спровоцировал их нагревание и взрывы. В Ливане считают, что за атакой стоит Израиль. Израильские власти не стали комментировать произошедшее.