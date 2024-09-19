Зеленскому задали вопрос о его «плане победы»

На Украине некому реализовывать предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "план победы". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

"А реализовывать-то его кто будет?" - подчеркнул он, отметив, что в Киеве завершили работу над "планом победы".

Зеленский объявил о завершении разработки "плана победы" Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации.

По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее – в материале "Газеты.Ru". По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, "план победы" Владимира Зеленского включает в себя несколько ключевых направлений — военный пакет, а также меры политического, экономического и дипломатического давления на Россию. Конкретных деталей Подоляк не раскрыл.

В России отреагировали на мирный план Зеленского

Однако в беседе с "РБК-Украина" он рассказал, что этот план представляет собой не набор предложений, а "четкое понимание современного военного конфликта", включая "необходимые инструменты, их количество и стоимость" для достижения "правильного" завершения конфликта.