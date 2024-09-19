СМИ заявили о захвате Урсулой фон дер Ляйен всей власти в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрепила свои позиции в новом составе и обрела контроль над Евросоюзом. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет Politico.

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— Когда она объявляла 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно следующее: у нее будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза, — говорится в статье.

По данным издания, политик потратила большое количество времени на то, чтобы избавить ЕК от оппозиционно настроенного состава. Кроме того, она безжалостно обошлась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который помог ей избраться на пост в 2019 году. Фон дер Ляйен обещала обеспечить нового председателя Парижа, экс-главу МИД страны Стефана Сежюрне более выгодными условиями в обмен на отставку еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона. Однако договоренности не были соблюдены и Франция наоборот ослабила свои позиции в комиссии, следует из материала.

До этого стало известно, что политик намерена превратить ЕС в оборонный союз на втором сроке на посту главы ЕК. Она отметила, что страны-члены будут сами принимать решения об отправке «своих контингентов».

Фон дер Ляйен также заявила, что партнерство между Россией и Китаем приводит к снижению влияния ЕС и подрывает западоцентричный порядок. По ее словам, новый порядок будет основан на «переписанных картах, имперских идеях и сферах влияния».