Японская ICOM допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

Японская компания ICOM допустила, что ее рации могли быть использованы при взрывах в Ливане. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил глава отдела по безопасности и внешней торговле ICOM Есико Эномото.

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— Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82, — отметил Эномото.

По его словам, после приобретения пейджера, в нем была заменена батарейка на такую, которая «была переделана для подрыва», передает РИА Новости.

Стало известно, что Израиль, предположительно, создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Отмечается, что якобы было создано еще минимум две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, создавших пейджеры.

Портал Axios утверждает, что израильские спецслужбы причастны к подрыву тысяч раций, принадлежащих шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Цель Израиля заключалась в том, чтобы вызвать панику и страх в рядах «Хезболлы» и тем самым побудить ее изменить свою политику.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в среду, 18 сентября, заявил, что страна переносит основную часть военной мощи на северное направление в сторону Ливана и начинает новый этап войны на ближнем востоке. По его словам, Израилю необходимо адаптироваться к меняющимся условиям и действовать рационально.