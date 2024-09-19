Трамп посетит два города, где мигранты якобы поедают домашних животных

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит Спрингфилд в штате Огайо и Орора в штате Колорадо после информации о том, что гаитянские мигранты якобы поедают там домашних животных. Об этом стало известно в четверг, 19 сентября.

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Поездка политика состоится в ближайшие несколько недель.

— Я поеду в Спрингфилд и в Орору, — заявил Трамп.

По его словам, теория заговора была организована вокруг мигрантов, которые якобы «угрожают здоровью и безопасности американцев», пишет Bloomberg.

Незадолго до этого появились сообщения о том, что полиция «нашла взрывчатку» в машине около места проведения митинга Дональда Трампа на Лонг-Айленде перед его выступлением.

Очередное покушение на Трампа произошло 15 сентября недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где находился кандидат в президенты США.

Позднее штаб Трампа подтвердил информацию о стрельбе. В Белом доме добавили, что действующий глава США Джо Байден следит за ситуацией. Дональд Трамп — младший также поделился информацией о ЧП. Секретная служба США занимается расследованием инцидента.