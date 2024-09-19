В США рассказали о плане эвакуации своих граждан из Ливана

В США разработан план эвакуации американцев из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и движением «Хезболла». Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, волна взрывов пейджеров и других электронных устройств в Ливане, «резко усилила обеспокоенность Пентагона относительно возможной наземной войны между Израилем и «Хезболлой»».

«США сформулировали планы по эвакуации своих граждан из Ливана», - говорится в статье.

В частности, предусмотрен вывоз из Ливана около 50 тысяч американцев по Средиземному морю на Кипр.

17 сентября в Ливане взорвались порядка четырех тысяч пейджеров. Погибли 11 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. Вечером 18 сентября произошла еще одна волна взрывов техники. В этот раз взрывались устройства с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями - телефоны, рации, а также устройства для снятия отпечатков пальцев.

После серии взрывов перед израильтянами выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что выполнит свои обещания, даст возможность жителям вернуться в дома на севере государства, где Израиль граничит с Ливаном. А израильский министр обороны Йоав Галлант сообщил, что «центр тяжести военных усилий» переносится на северное направление и начинается «новая фаза» войны.