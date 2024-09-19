Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что причиной переворота на Украине могут стать не переговоры с Россией, а отказ Владимира Зеленского от проведения выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post рассказала со ссылкой на украинских военных, что ВСУ могут устроить переворот, если Зеленский начнет переговоры с Россией. Издание отмечало, что некоторые солдаты и их семьи будут активно сопротивляться заключению мира.

«Это не более чем страшилка Зеленского Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование - получите переворот», - так это прокомментировал Дубинский.

По мнению депутата, украинцы не против мирного соглашения и согласны даже на территориальные уступки. Дубинский подчеркнул, что к перевороту на Украине может привести только отсутствие президентских выборов.

«Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит», - заявил депутат.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании конфликта. По мнению депутата, Зеленский хотел бы затянуть кризис на «бесконечно долгое» время, чтобы не проводить выборы. Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием обязать парламент назначить дату президентских выборов.