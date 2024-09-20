Гражданин Норвегии, вероятно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств. Об этом сообщают британские СМИ.

Владелец компании Norta Global, 39-летний Ринсон Йоси, отправился в деловую поездку, и с тех пор не выходит на связь.

— Руководство NHST обратилось в службу безопасности Норвегии после того, как не смогло связаться с Йоси, — пишет Daily Mail.

По данным издания, мужчина уехал 17 сентября в запланированную деловую поездку.

Стало известно, что Израиль, предположительно, создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Отмечается, что якобы были созданы еще минимум две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, создавших пейджеры.

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза при взрыве пейджера. Устройства со взрывчаткой были произведены в Европе под брендом тайваньской Gold Apollo. Сейчас посол находится в больнице Тегерана. У него также поврежден и второй глаз.

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Взрывы пейджеров могут быть началом длительной военной кампании Израиля против ливанской радикальной группировки «Хезболла» или последней тайной операцией против союзников Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам в связи с ситуацией на севере страны, где, как заявил министр обороны Йоав Галлант, начинается «новая фаза» войны. По его словам, правительство «вернет жителей севера в свои безопасные дома».