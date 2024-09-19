Стало известно, зачем Зеленский поедет в США

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Зеленский (в рамках визита в США. – Прим. ред.) будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, соглашений по экономике и безопасности, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы» во время визита в США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским во время его визита в Штаты.

Зеленский заявил о полной готовности «плана победы»

До этого агентство Reuters сообщало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с Зеленским во время его визита в Штаты на следующей неделе.