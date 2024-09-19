Израиль сообщил Вашингтону о деталях атаки со взрывами пейджеров в Ливане

Израиль не информировал США перед взрывами пейджеров и средств связи в Ливане у членов движения "Хезболла", однако после атаки сообщил Вашингтону детали произошедшего. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Израильтяне не информировали Соединенные Штаты о деталях атаки до того, как она произошла, но сообщили Вашингтону об этом позже по разведывательным каналам", - говорится в сообщении издания.

При этом, подчеркивает газета, остается неясным, "как именно Израилю удалось провести операцию". Неназванный советник управления военной разведки Израиля и бывший высокопоставленный командир службы внутренней безопасности страны, предположил, что агенты, возможно, взяли под контроль цепочку поставок пейджеров, опустошили содержимое устройств и начинили их небольшим количеством взрывчатки.

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19 сентября сообщалось, что число жертв серии взрывов средств связи, произошедшей в разных районах Ливана, возросло до 20 человек. Серия взрывов началась 17 сентября, когда у членов движения "Хезболла" сдетонировали личные пейджеры, что привело к ранениям у 4 тысяч человек.

18 сентября начались детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Ливанские власти попросили граждан немедленно отключить устройства с литиевыми батареями, опасаясь новых взрывов. Министерство информации назвало инциденты "израильской агрессией".