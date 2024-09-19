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Силовики: ВСУ практически покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском

Вооруженные силы Украины практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Там заявили, что противник бежит из населенного пункта.

Отмечается, что в поселке остаются лишь точечные и немногочисленные очаги сопротивления.

Bloomberg: Харрис может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Вице-президент США Камала Харрис может встретиться с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Встреча пройдет в Вашингтоне на следующей неделе. Зеленский рассчитывает также встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее в Белом доме не смогли подтвердить встречу Зеленского с Байденом.

Лидер Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями в случае опасности для Сеула

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян и Москва столкнутся с последствиями в том случае, если от действий двух стран будет исходить некая опасность для Сеула, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Комментируя сотрудничество КНДР и России и возможность поставок оружия на Украину, глава государства заявил, что «Северная Корея и Россия столкнутся с последствиями, если будут представлять угрозу безопасности» Южной Кореи.

Юн Сок Ёль отметил, что намерен обсудить с чешским руководством взаимодействие РФ и КНДР.

В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года

Палата представителей американского Конгресса не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года, сообщает ТАСС.

Документ поддержали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 были против. В него включены положения, которые не поддерживают демократы, а также некоторые республиканцы.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год.

Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины

Генеральная прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание аргентинского лидера Хавьера Милея, сообщает ТАСС.

Это произошло из-за конфискации Вашингтоном венесуэльского самолета Emtrasur, находившегося в Буэнос-Айресе.

Генпрокуратура Венесуэлы обвиняет Милея и членов его правительства в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег.