Шар с мусором из КНДР упал на территории правительства в Сеуле

Воздушный шар с мусором из Северной Кореи попал в комплекс правительственных зданий в Сеуле. Об этом сообщает Рёнхап.

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Подозрительный объект был обнаружен на парковке перед главным входом в комплекс. К шару был привязан пакет с бытовым мусором, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

Территорию оцепили, позднее военные проверили содержимое шара на предмет опасных или загрязняющих веществ, после чего убрали мусор.

Вероятно, шар был запущен в среду, 18 сентября. КНДР периодически по воздуху отправляет в сторону южного соседа мусор в ответ на заброску Сеулом листовок и иных пропагандистских материалов.