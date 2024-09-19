КНР предупредила студентов об опасности вербовки спецслужбами за рубежом

Китайские власти предупредили студентов, проходящих обучение за границей, об опасности вербовки иностранными спецслужбами. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

"Начался новый учебный год, многие китайские студенты отправляются за границу, чтобы продолжить обучение в зарубежных вузах. Одновременно они становятся объектом повышенного внимания со стороны иностранных шпионских и разведывательных служб, - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat. - В связи с этим органы национальной безопасности напоминают студентам, многие из которых обучаются за границей, о необходимости проявлять повышенную бдительность и принимать меры предосторожности".

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В частности, МГБ предупреждает, что зарубежные спецслужбы при въезде в страну или выезде могут подложить запрещенные товары в чемодан учащегося, а затем на основании "нарушения закона" начать шантажировать его, "принуждать к сотрудничеству во избежание ответственности".

"Лучше всего проверить свой багаж повторно перед пересечением границы", - советует министерство.

По его сведениям, иностранная разведка может попытаться выведать конфиденциальные или секретные данные под предлогом "академических исследований", завуалированных под дружественные обмены и сотрудничество. В связи с этим студенты должны быть осторожны с теми, кто интересуется подобной информацией.

Кроме того, МГБ предостерегает учащихся от посещения таких мест, как казино, и от "деятельности на грани закона". Как уточняется, это может стать благоприятной возможностью для вербовки. "Необходимо укреплять самодисциплину, вести здоровый и правильный образ жизни, сознательно противостоять нежелательным соблазнам, а также проявлять необходимую бдительность, не доверять так называемым знакомым", - подчеркивается в заявлении.

МГБ напоминает, что лица, "принужденные или заманенные для участия в шпионских или враждебных организациях за пределами страны", могут напрямую сообщить о своей ситуации в китайские компетентные органы. Как отмечается, в случае раскаяния завербованные могут не привлекаться к ответственности.