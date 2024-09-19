отказ лидера Украины Владимира Зеленского от проведения президентских выборов может стать причиной государственного переворота в Киеве, выразил мнение в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене. Он отметил, что народ Украины такого «точно не потерпит».

По мнению Дубинского, угроза переворота в случае заключения мирного соглашения с Россией является «не более чем страшилкой Зеленского Западу». Он выразил уверенность, что украинцы не будут против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий.

Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит, — отметил политик.

Согласно украинскому законодательству, срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации. Сам Зеленский указывал, что сейчас несвоевременно проводить выборные мероприятия.

В свою очередь Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства. В интервью представителям СМИ он порекомендовал обратиться к законам и конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.