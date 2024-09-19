Японская компания допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

Японская компания ICOM допустила, что ее рации могли быть использованы при взрывах в Ливане. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Глава отдела по безопасности и внешней торговле ICOM Есики Эномото подчеркнул, что компания не может отрицать, что были использованы подделки. Однако «есть вероятность, что использовались продукты нашей компании», отметил он. По его словам, в таком случае это были IC-V82.

Взрывы в Ливане: около 20 человек погибли и более 450 получили ранения

Масштабная детонация средств связи произошла в нескольких региона Ливана. Предполагается, что пейджеры участников «Хезболлы» были взломаны израильскими военными.