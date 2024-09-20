В Китае пригрозили ЕС контрмерами

Китайские власти примут контрмеры для защиты национальных компаний, если Евросоюз не отменит повышенные пошлины на импортируемые из КНР электромобили. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

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"Если европейская сторона будет настаивать на необоснованно введенных пошлинах [на электромобили], Китай решительно примет необходимые ответные меры для защиты законных прав и интересов [национальных] предприятий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского торгового ведомства по итогам переговоров в Брюсселе между министром коммерции КНР Ван Вэньтао и заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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Как уточняется, Пекин намерен "защищать законные права и интересы национальных отраслей".

"Китай всегда осторожно и сдержанно использовал меры экономической поддержки, обеспечивал справедливую и свободную торговлю", - подчеркивается в информационном материале.

В нем отмечается, что все торговые расследования, инициированные КНР в отношении Евросоюза, соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО), "открыты и прозрачны". Китайская сторона также настаивает, чтобы власти ЕС предприняли активные шаги для устранения трений с учетом "важного консенсуса", достигнутого на высшем уровне.

Минкоммерции назвало "необоснованным и несправедливым" антисубсидиарное расследование Евросоюза в отношении китайских электромобилей. В то же время КНР "неизменно проявляет максимальную искренность, стараясь решить проблему путем диалога и консультаций". На переговорах в Брюсселе, как утверждается, обе стороны выразили стремление к достижению оптимального решения.

Ранее Домбровскис заявил, что ЕС и Китай договорились пересмотреть ценовые обязательства, касающиеся импорта китайских электромобилей. По его словам, стороны условились "приложить максимальные усилия для работы над взаимоприемлемым решением".

Трения КНР с ЕС из-за электромобилей

4 июля ЕС ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как сообщила Еврокомиссия, эти тарифы были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти Евросоюза уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "интенсифицировались в последние месяцы", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования на основе переговоров в соответствии с нормами ВТО.

10 июля Минкоммерции КНР инициировало расследование в отношении европейских пошлин на китайские электромобили. Оно должно завершиться 10 января 2025 года и при необходимости может быть продлено на три месяца.