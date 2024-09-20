В Китае пригрозили ЕС контрмерами

Китайские власти примут контрмеры для защиты национальных компаний, если Евросоюз не отменит повышенные пошлины на импортируемые из КНР электромобили. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.
"Если европейская сторона будет настаивать на необоснованно введенных пошлинах [на электромобили], Китай решительно примет необходимые ответные меры для защиты законных прав и интересов [национальных] предприятий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского торгового ведомства по итогам переговоров в Брюсселе между министром коммерции КНР Ван Вэньтао и заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
ЕС намерен взаимодействовать с Китаем, чтобы препятствовать его сближению с РФ
Как уточняется, Пекин намерен "защищать законные права и интересы национальных отраслей".
"Китай всегда осторожно и сдержанно использовал меры экономической поддержки, обеспечивал справедливую и свободную торговлю", - подчеркивается в информационном материале.
В нем отмечается, что все торговые расследования, инициированные КНР в отношении Евросоюза, соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО), "открыты и прозрачны". Китайская сторона также настаивает, чтобы власти ЕС предприняли активные шаги для устранения трений с учетом "важного консенсуса", достигнутого на высшем уровне.
Минкоммерции назвало "необоснованным и несправедливым" антисубсидиарное расследование Евросоюза в отношении китайских электромобилей. В то же время КНР "неизменно проявляет максимальную искренность, стараясь решить проблему путем диалога и консультаций". На переговорах в Брюсселе, как утверждается, обе стороны выразили стремление к достижению оптимального решения.
Ранее Домбровскис заявил, что ЕС и Китай договорились пересмотреть ценовые обязательства, касающиеся импорта китайских электромобилей. По его словам, стороны условились "приложить максимальные усилия для работы над взаимоприемлемым решением".
Трения КНР с ЕС из-за электромобилей
4 июля ЕС ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как сообщила Еврокомиссия, эти тарифы были применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти Евросоюза уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "интенсифицировались в последние месяцы", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования на основе переговоров в соответствии с нормами ВТО.
10 июля Минкоммерции КНР инициировало расследование в отношении европейских пошлин на китайские электромобили. Оно должно завершиться 10 января 2025 года и при необходимости может быть продлено на три месяца.