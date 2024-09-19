Харрис планирует встречу с Зеленским

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе во время его визита в Соединнёные Штаты.

Как сообщает Bloomberg, Зеленский во время своего визита может поднять вопрос о членстве Украины в НАТО и Европейском союзе, а также потребовать постоянных поставок Киеву более современного оружия.

При этом подробности предстоящих контактов, а также конкретная дата их проведения не приводятся.

Ранее в Reuters писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

Также в Bild отмечали, что Зеленский отправится в США с целью разрешить удары вглубь России.