Экс-глава МИД Австрии высказалась о российских женщинах

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, кем бы они ни работали. Ее слова приводит РИА Новости.

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На полях Евразийского женского форума Кнайсль восхитилась, что российские женщины смогли остаться леди.

«Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — отметила она.

По словам экс-министра, в немецкой или австрийской компании можно увидеть женщин типа «Ангелы Меркель», которые в какой-то степени превратилась в мужчину. Кнайсль добавила, что жительницам Центральной Европы также остается быть леди.

Ранее Кнайсль сделала заявление об опасности третьей мировой войны. Кроме того, она призвала проявлять в политических вопросах больше рациональности и меньше эмоций.