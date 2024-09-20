Венесуэльский суд разрешил арестовать Милея

Суд в Венесуэле выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея по делу о конфискации самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд страны.

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«Суд первой инстанции Каракаса в связи с ходатайством, сделанным Генпрокуратурой 18 сентября, в котором говорилось, что она просит принять превентивные меры по ограничению свободы в связи с расследованием в отношении гражданина Хавьера Милея, <...> решил одобрить запрошенное», — сообщили в Верховном суде.

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19 сентября генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что возглавляемое им ведомство добивается ордера на задержание Милея, его сестры и генсека канцелярии президента Карины Милей, а также министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Их обвиняют в краже с отягчающими обстоятельствами из-за конфискации венесуэльского самолета.

До этого власти Аргентины назвали необоснованным расследование Генпрокуратуры Венесуэлы в отношении аргентинского президента Хавьера Милея.

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