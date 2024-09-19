Трамп назвал будущее Израиля в случае победы Харрис на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп утверждает, что победа его соперницы от демократов Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к уничтожению Израиля в течение двух лет.

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"Голос за Камалу Харрис - это голос за уничтожение Израиля. Вот, что произойдет с Израилем [в случае победы Харрис], Израиль перестанет существовать в течение двух лет", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в городе Юниондейл (штат Нью-Йорк).

Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом "покончить с хаосом на Ближнем Востоке" и завершить конфликт на Украине. Республиканец отметил, что "очень хорошо ладит" с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.