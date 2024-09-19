Лидер Южной Кореи пригрозил КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что КНДР и Россия столкнется с последствиями в том случае, если от действий двух государств будет исходить некая опасность для Сеула. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как указывает агентство, комментируя сотрудничество Москвы и Пхеньяна и возможность поставок оружия на Украину, южнокорейский лидер сказал, что "Северная Корея и Россия столкнутся с последствиями, если будут представлять угрозу безопасности" Южной Кореи.

"Никакие действия, представляющие угрозу для безопасности и жизни наших граждан, не могут быть допустимы", - добавил президент в интервью в преддверии поездки в Чехию.

Юн Сок Ёль добавил, что намерен обсудить с чешским руководством взаимодействие РФ и КНДР, а также ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

19 июня во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает незамедлительное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Президент РФ сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. В Москве неоднократно опровергали утверждения о якобы имеющей место торговле оружием с КНДР.

Южнокорейский президент также сказал, что не видит "причин беспокоиться" из-за проекта по строительству двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" в Чехии, поскольку Республика Корея и США работают над созданием "дружелюбной атмосферы" в ядерной отрасли. Южнокорейский консорциум во главе с компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) выиграл тендер, но в конце августа американская компания Westinghouse подала жалобу властям Чехии, считая, что KHNP не располагает лицензией на технологии, которые планирует применить при возведении новых блоков на АЭС "Дукованы".