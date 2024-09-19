В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

В США Палата представителей заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании правительства до марта 2025 года, сообщает РИА Новости.

Документ призван предотвратить вынужденную приостановку его работы (шатдаун). Инициативу не поддержали 220 членов нижней палаты американского Конгресса, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.

Республиканцам и демократам в нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, либо федеральное правительство может приостановить работу в начале октября.

Ранее в американской администрации заявили, что глава государства Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода. Там назвали краткосрочное финансирование противоположностью эффективному управлению, что наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны.