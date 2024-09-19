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В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

В США Палата представителей заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании правительства до марта 2025 года, сообщает РИА Новости.

В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун
© ТАСС

Документ призван предотвратить вынужденную приостановку его работы (шатдаун). Инициативу не поддержали 220 членов нижней палаты американского Конгресса, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.

Республиканцам и демократам в нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, либо федеральное правительство может приостановить работу в начале октября.

Ранее в американской администрации заявили, что глава государства Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода. Там назвали краткосрочное финансирование противоположностью эффективному управлению, что наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны.