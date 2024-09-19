Израильский город Хайфа подвергся атаке беспилотников «Исламского сопротивления»

Члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» в четверг, 19 августа, нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по цели в городе Хайфе в Израиле.

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— «Исламское сопротивление Ирака» после эскалации ближневосточного конфликта в октябре 2023 года поддержало ХАМАС. Члены структуры начали периодически наносить удары по городам в Израиле, в том числе атаковав стратегическую цель в населенном пункте Эйлат в июле текущего года, — говорится в материале телеканала Al Masirah.

Отмечается, что радикальное движение пообещало и дальше атаковать израильские объекты. По словам его представителей, теперь удары будут наноситься «нарастающими темпами».

До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что Израиль переносит основную часть военной мощи на северное направление в сторону Ливана и начинает новый этап войны на ближнем востоке. По его словам, Израилю необходимо адаптироваться к меняющимся условиям и действовать рационально.

Стало известно, что в Ливане после массового взрыва техники в среду, 18 сентября, начали детонировать автомобили и мопеды. Очевидцы сообщают, что сначала транспорт вибрирует, после чего происходит взрыв. Испуганные люди бегают по улицам городов, сторонясь всех объектов, которые потенциально могут представлять опасность.