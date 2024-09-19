В Конгрессе потребовали от Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена выступить на слушаниях, посвященных выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду комитетом.
Как из него следует, Маккол планирует провести эти слушания 24 сентября с участием руководителя американского внешнеполитического ведомства.
"Сегодня председатель Маккол направил госсекретарю США Энтони Блинкену повестку <...>, согласно которой он обязан явиться в комитет на слушания во вторник, 24 сентября. Если госсекретарь Блинкен не явится, председатель вместо этого проведет рассмотрение доклада с рекомендацией к Палате представителей признать, что госсекретарь Блинкен проявляет неуважение к Конгрессу, поскольку нарушает требования направленной надлежащим образом повестки", - подчеркивается в документе.
Невыполнение требований законодателей явиться на слушания или предоставить информацию по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в судебном порядке.
Маккол ранее приглашал Блинкена добровольно выступить на слушаниях. Законодатель подчеркивал, что внешнеполитическое ведомство и лично госсекретарь играли ключевую роль в процессе вывода американских войск из Афганистана. Палата представителей Конгресса находится сейчас под контролем республиканцев.
Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.
Республиканцы в Конгрессе ранее заявили, что действия администрации Байдена, касающиеся Афганистана, привели к катастрофическим последствиям для безопасности США. Они проводят ряд разбирательств в связи с произошедшим.