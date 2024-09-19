Трамп дал обещание США в случае победы на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре не будет устанавливать в стране диктатуру.

"Я хочу обратиться напрямую к [кандидату в президенты США от демократов] Камале Харрис. <...> Время прекратить лгать, заводить против меня фальшивые судебные дела и утверждать, что ваш оппонент намерен установить в Америке диктатуру", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в городе Юниондейл (штат Нью-Йорк).

Трамп добавил, что реальную угрозу демократии в США представляет вовсе не он, а Демократическая партия.