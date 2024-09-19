Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины

В Венесуэле Генеральная прокуратура запросила выдачу ордера на задержание главы Аргентины Хавьера Милея, сообщает ТАСС.

Это произошло из-за конфискации американскими властями венесуэльского самолета Emtrasur, находившегося в Буэнос-Айресе. Генпрокуратура обвиняет Милея и членов его правительства в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег.

Ведомство также проводит расследование в отношении Милея и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрича по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим. Действия правительства Аргентины могут быть расследованы в Венесуэле на основании универсальной юрисдикции.