Харрис или Трамп: кого поддерживают граждане США

Вице-президент США, кандидат от демократов на высший государственный пост страны Камала Харрис на два процентных пункта (п. п.) опережает своего соперника в предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 сентября результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно исследованию, 50% респондентов готовы поддержать Харрис на предстоящих выборах, тогда как 48% опрошенных высказались в пользу Трампа.

Таким образом, вице-президент улучшила свои позиции за последний месяц, отмечает телеканал. По его данным, в середине августа Трамп опережал Харрис на 1 п. п. с результатом 50% к 49%.

Опрос проводился в период с 13 по 16 сентября. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек по всей стране. Погрешность составила 3 п. п.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.