Спецслужба США заинтересовалась удаленным постом Маска о покушении на Байдена

Секретная служба США заинтересовалась удаленной публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом сообщает Bloomberg.

© lenta.ru

Как утверждает агентство, спецслужба намерена выяснить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц. В статье отмечается, что угрозы президенту или вице-президенту США являются уголовным преступлением. Подробности расследования не приводятся.

Маск удалил пост о покушениях на Байдена и Харрис и заявил об "усвоенном уроке"

Вскоре после второго покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пользователь аккаунта DogeDesigner задал вопрос: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». В ответ Маск поинтересовался, почему «не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». В последствии бизнесмен удалил пост из-за критики.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обвинила Илона Маска в безответственности.