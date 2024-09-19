МИД Словакии: РФ должна быть представлена в новом саммите по Украине

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика приветствует желание Киева видеть представителей России на втором саммите по Украине.

«Мы согласились, и министр Сибига это подтвердил, с тем, что следующие переговоры о мире, которые должны состояться, уже должны быть с участием Российской Федерации», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Бланар выразил мнение, что конфликт на Украине не имеет военного решения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно должна участвовать во втором саммите по Украине.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Вместе с тем он отметил, что для начала необходимо разобраться с бандитами в Курской области.