В Сенате США назвали четырех главных врагов страны

Глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер назвал несколько государств, которые являются противниками США. Об этом он сказал на слушаниях, посвященных теме вмешательства в предстоящие президентские выборы, трансляцию вел C-SPAN.

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Уорнер подчеркнул, что Вашингтон их себе сам не выбирал. «Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники«», — заявил сенатор.

Ранее опрос YouGov показал, что более половины американцев считают Россию и Иран врагами США (55 и 56 процентов соответственно).

25 и 21 процент американцев считают Россию и Иран недружелюбно настроенными по отношению к США. 4 и 2 процента опрошенных назвали Москву и Тегеран дружелюбно настроенными, и лишь один процент назвал и Россию, и Иран союзниками Америки. 15 процентов не смогли определиться с отношением России к США, 20 процентов не ответили на соответствующий вопрос про Иран.