Павел: на восстановление Чехии после наводнений потребуются годы

Президент Чехии Петр Павел заявил, что восстановление инфраструктуры, повреждённой от крупномасштабного наводнения в республике, займёт многие месяцы, а скорее, годы.

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«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьёзно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, сёлам и городам», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом чешский лидер добавил, что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, «точно не покроют этот ущерб».

Ранее в Чехии из-за наводнения были эвакуированы более 10 тыс. человек. Сообщалось о подтоплении 270 населённых пунктов по всей стране.

Также в Польше объявляли режим стихийного бедствия из-за наводнения.