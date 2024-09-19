Кирби: США «никоим образом» не причастны к взрывам в Ливане
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США «никоим образом» не причастны к взрывам, прогремевшим 17 и 18 сентября в Ливане.
«Мы никоим образом не были вовлечены в данные события, которые произошли вчера и сегодня. Я подчеркну — никоим образом», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее в миссии Ирана заявили, что США как союзник Израиля несут ответственность за его действия.
Также в CNN сообщали, что Израиль уведомил США о планируемой операции в Ливане.