Соединенные Штаты за последние три года не ввели никаких эффективных санкций против России, заявил конгрессмен Дарелл Исса в ходе слушаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Вашингтон в 2022-2024 годах ввел ограничительные меры против ряда российских банков, промышленных площадок. Кроме того, в черный список были внесены многие видные общественные деятели.

«На протяжении последних трех с половиной лет мы не ввели никаких эффективных санкций», — подчеркнул Исса.

Конгрессмен отметил, что одной из немногих относительно эффективных ограничительных мер является не запрет на использование системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а ограничение на поставки нефти.

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Вместе с тем, констатировал политик, Россия за три года смогла увеличить экспорт нефти обратно до полного объема своего производства.