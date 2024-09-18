В США прокомментировали вероятность встречи Байдена с Зеленским

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал вероятность новых переговоров между президентом США Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По словам Кирби, Белый дом пока не готов объявить о таких переговорах.

«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», — заявил он.

Ранее Кирби заявил, что Байден встретится с президентом ОАЭ 23 сентября.