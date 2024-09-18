В Словакии назвали риски вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО спровоцирует дальнейшие конфликты, предположил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, министр сделал заявление о рисках вступления Киева в НАТО после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе.

«У нас другой взгляд на членство [Украины] в НАТО. Мы думаем, что членство [этой страны] в НАТО будет создавать следующие и следующие конфликты, но мы уважаем право [Киева] выбирать куда стремиться, на это имеет право любое государство», — подчеркнул Бланар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что вступление Украины в альянс приведет к прямому столкновению России и организации.

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Глава правительства отметил, что некоторые страны на летнем саммите НАТО настаивали на том, чтобы в итоговой резолюции было отражено прямое обязательство альянса принять Украину. Он добавил, что для Словакии такое решение неприемлемо.