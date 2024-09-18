В США заявили, что продолжают сбор информации по взрывам в Ливане

Соединенные Штаты продолжают сбор всей возможной информации о взрывах, произошедших в последние сутки в Ливане. Об этом сообщил региональный представитель государственного департамента.

"США все еще собирают информацию о взрывах, произошедших на территории Ливана", - отметил представитель Госдепа, слова которого привел египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Соединенные Штаты, добавил он в этом контексте, "считают, что Израиль имеет право на самозащиту от нападений "Хезболлах".

Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом". Ливанское правительство также обвинило в случившемся израильскую сторону. Власти еврейского государства происходящее напрямую никак не комментируют.