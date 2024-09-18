Болгария сделала исключение из санкций для АЭС «Козлодуй»

Власти Болгарии приняли решение сделать исключение из европейских антироссийских санкций для АЭС «Козлодуй». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что благодаря такому решение АЭС снова сможет импортировать металлопродукцию и технологии из России, а также получать от нее другие услуги. Исключение из санкций будет оставаться в силе до конца срока исполнения контрактов.

Напомним, что АЭС «Козлодуй» оснащена двумя советскими реакторами ВВЭР, при этом изначально их было шесть — четыре были выведены из эксплуатации, когда Болгария была принята в состав Евросоюза.

Ранее болгарская партия призвала прекратить оказывать военную помощь Украине.