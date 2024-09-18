В Иране призвали генсека ООН и СБ осудить атаку на своего посла в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности всемирной организации должны безоговорочно осудить атаку на посла Ирана в Ливане Моджтаба Амани, пострадавшего в результате взрыва пейджера. Об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН, направленного Совету Безопасности.

"Генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности должны безоговорочно осудить террористические действия Израиля и гнусное преступление против главы иранской дипломатической миссии в Ливане, а также нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана и атаки на ливанских граждан", - отмечается в документе, предоставленном журналистам иранским дипломатическим представительством.