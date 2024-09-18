В нескольких домах в Ливане произошли взрывы систем питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальное агентство NNA.

Согласно сообщениям источника, во время взрыва солнечной электростанции в городе Аль-Марвания пострадал ребенок. Подробностей о его состоянии в агентстве не привели.

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«Девочка из населенного пункта Аль-Марвания пострадала в результате взрыва солнечной электростанции в доме ее семьи. Системы питания также взорвались в нескольких домах одновременно со взрывами в ряде районов», — сообщили в NNA.

Напомним, что с 17 сентября в Ливане происходят массовые взрывы различных технологических устройств. Во время первого инцидента сдетонировали только пейджеры, однако в последующем взрываться начала и другая техника.