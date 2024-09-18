Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне масштабных взрывов раций, пейджеров и других устройств в Ливане обратился к гражданам страны. Он отметил, что выполнит свои обещания, даст возможность жителям вернуться в дома на севере государства. Об этом пишет РБК.

По данным портала, заявление стало первым за последние дни — премьер не посчитал нужным 17 сентября прокомментировать взрывы гаджетов в Ливане.

«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — отметил премьер.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант сообщил, что страна переносит «центр тяжести военных усилий» на северное направление (на севере Израиль граничит с Ливаном), начинается «новая фаза» войны.

Израиль заявил о новой фазе войны на Ближнем Востоке

Министр уточнил, что Израиль перенаправляет на север силы, ресурсы и энергию.