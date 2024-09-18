Нетаньяху сделал первое публичное заявление после инцидентов в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после инцидентов со взрывами пейджеров членов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане выступил с обращением к согражданам, пообещав восстановить безопасность на севере страны.

"Я уже говорил, что мы благополучно вернем жителей севера в свои дома. И именно это мы и сделаем", - сказал Нетаньяху в 10-секундном обращении, видеозапись которого распространила канцелярия главы правительства.

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