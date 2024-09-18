Израиль заявил о новой фазе войны на Ближнем Востоке

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в войне на Ближнем Востоке началась новая фаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Такое заявление он сделал во время встречи с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид. По словам Галанта, Израиль «смещает центр» боевых действий на границу с Ливаном. Как уточнил министр, это означает наступление новой фазы войны.

«Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. <...> Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — заявил он.

Галант также добавил, что на северном направлении армия Израиля будет преследовать «простую и ясную цель» обеспечения безопасного возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома. Напомним, что они были эвакуированы из-за обстрелов со стороны шиитского движения «Хезболла».

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Галант общался с Пентагоном перед подрывом пейджеров в Ливане.