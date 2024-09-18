В США взрывы в Ливане связали с желанием Израиля предложить сделку «Хезболле»

Устроив серию взрывов устройств связи, Израиль хочет запугать «Хезболлу», а затем предложить сделку о прекращении огня, чтобы движение не координировало свои действия с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Цель состояла в том, чтобы убедить "Хезболлу", что в ее интересах разорвать отношения с ХАМАС и заключить отдельную сделку о прекращении боевых действий с Израилем независимо от прекращения огня в Газе», — приводит портал слова двух источников.

Собеседники также подчеркнули, что израильская сторона хотела посеять панику в рядах шиитского движения, показав несовершенство их систем связи.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Тель-Авив переносит центр тяжести на северное направление в связи с началом новой фазы вооруженного конфликта. Он также добавил, что гипотетические боевые действия с «Хезболлой» будут отличаться от сражений с ХАМАС.