Полиция прокомментировала сообщения о бомбе на митинге Трампа

Полиция округа Нассау в штате Нью-Йорк, где в ближайшее время пройдет митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, назвала информацию об обнаружении взрывного устройства на территории необоснованной. Об этом сообщает Pix11.

Там указали, что о бомбе сообщил мужчина, который прогуливался рядом с местом митинга со своей собакой, которую он сам обучал поиску взрывчатых веществ и устройств.

«Мужчина был задержан для допроса, угроза признана необоснованной», — отметили в полиции округа Нассау.

Напомним, что на Трампа уже было совершено два покушения. Первое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании, республиканец был ранен в ухо. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Трамп не пострадал.