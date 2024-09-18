Стали известны подробности первого покушения на Трампа

Сенатор США от штата Айова Чак Грассли заявил, что сотрудники Секретной службы обещали обезопасить место выступления экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, на котором произошла первая попытка покушения на политика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

По словам сенатора, перед покушением агенты службы несколько раз говорили о том, что проверят здание, в которое позже смог пробраться подозреваемый в попытке покушения Томас Крукс. По словам Грассли, сейчас он проводит собственное расследование инцидента.

«Представители правоохранительных органов округа Батлер заявили, что в отдельные моменты во время обхода, когда они повторяли агентам и снайперам свою обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности производственных зданий, агенты отвечали: "Мы позаботимся об этом"», — заявил он.

Грассли также заявил, что направил письмо исполняющему обязанности директора Секретной службы Рональду Роу, в котором попросил того пояснить, что конкретно предприняли сотрудники Секретной службой для обеспечения безопасности.

Первая попытка покушения на Трампа произошла 14 июля, когда политик выступал в Пенсильвании на встрече со сторонниками. Во время выступления Трампа на трибуне в него выстрелил снайпер, однако пуля не нанесла ему серьезных повреждений.