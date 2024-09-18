Израиль отверг резолюцию ГА ООН

Израиль отвергает новую резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, содержащую призыв освободить палестинские территории, считает ее "парадом глупости", а саму Генассамблею - "политическим театром". Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"Израиль отвергает искаженное и оторванное от реальности решение Генеральной Ассамблеи и благодарит ведущие страны мира, которые не присоединились к параду глупости, состоявшемуся сегодня в Нью-Йорке", - говорится в тексте.

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"Политический театр под названием "Генеральная Ассамблея ООН" принял сегодня искаженное решение, оторванное от реальности, поощряющее терроризм и вредящее шансам на мир. Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика", - утверждается в заявлении.