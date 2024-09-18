Израиль в среду, 18 сентября, взорвал тысячи портативных раций, которые используются членами движения «Хезболла» в Ливане. Об этом пишет обозреватель Барак Равид в статье для портала Axios.

Ранее сообщалось, что в Ливане произошли новые взрывы: сдетонировали различные беспроводные устройства.

По данным обозревателя, израильские разведслужбы заранее получили доступ к гаджетам и бытовой технике, в том числе, к рациям, установили в них взрывные устройства и отправили в Ливан.

Равид отметил, что рации являются частью системы связи, которую планировалось использовать во время войны с Израилем.

Названо число пострадавших при новых взрывах гаджетов в Ливане

Напомним, что во вторник, 17 сентября, в Ливане взорвались порядка 4 тыс. пейджеров. Погибли 11 человек, свыше 2 тыс. получили ранения.