В Ливане стала взрываться разная техника с литий-ионными аккумуляторами

В Ливане произошла еще одна волна взрывов техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

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Отмечается, что в этот раз взорвались устройства с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями — телефоны, рации, а также устройства для снятия отпечатков пальцев. Согласно данным телеканала Al Hadath, в результате новой волны взрывов пострадали минимум 100 человек.

Кроме того, сообщается об одном погибшем в результате взрыва радиостанций в Ливане, а также трех погибших при взрыве устройств в регионе Бекаа на востоке Ливана.

При это в местных СМИ сообщается, что взрывам были подвержены не только устройства связи, но и бытовые приборы — магнитолы и электронные замки, в том числе и те, которые установлены в автомобилях. На фоне происходящего власти Ливана призвали всех владельцев устройств с литиевыми батареями немедленно их отключить, после чего удалиться от них на безопасное расстояние.

Напомним, что первая волна взрывов техники в Ливане произошла 17 сентября. Тогда в разных частях страны произошел массовый взрыв пейджеров, в ходе которого пострадал иранский посол Моджтаба Амани, еще 12 человек погибли и около 2,8 тысяч пострадали. Причина взрывов остается неизвестной, но Ливан возложил ответственность за случившиеся на Израиль.