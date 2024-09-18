ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть земли Палестины

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные территории Палестины. RT на русском

«Соответствующим принятым документом Генассамблея ООН требует, чтобы Израиль немедленно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной территории Палестины. Тель-Авив должен сделать это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции. ГА ООН также требует от Израиля выполнил все свои правовые обязательства по международному праву», — отмечается в документе. Lenta.ru

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой. ТАСС